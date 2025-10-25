'Cascada de Goles' en Inicio de la Jornada 15 en los partidos Mazatlán-América y Juárez-Puebla

La jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX comenzó este viernes con los encuentros entre Mazatlán-América y Juárez-Puebla.

En el encuentro disputado en Sinaloa donde Mazatlán recibió al América, cayeron a la red 4 goles entre ambas escuadras.

El marcador lo abrieron los visitantes cortesía de Kevin Álvarez al minuto 9, con un disparo desde fuera del área.

Pero los de casa responderían cuando Bryan Colula anotaría al 17 mediante un remate dentro del área.

Pocos minutos después Mazatlán ampliaría la ventaja gracias a Mauro Zaleta que al minuto 30 con un tiro de zurda desde fuera del área metió el balón a la portería.

Pero antes de que el encuentro terminara las Águilas del América igualaron el marcador 2-2 con el cobro de un tiro libre de Brian Rodríguez al 89 que colocó el esférico en la red de los locales.

Resultado con el que el América asegura su pase directo a la Liguilla y se coloca momentáneamente en la posición 2 de la tabla.

Puebla rescata el empate

En el otro partido disputado este inicio de jornada, Puebla rescató el empate ante Juárez.

En una ‘fiesta’ de goles, Puebla visitó a Juárez que en su casa abrieron el marcador al minuto 25 gracias a la anotación de Madson, ventaja que amplió al 37 Óscar Estupiñán con un penal.

Pero los visitantes no quisieron irse al descanso en blanco y al 45+1 Luis Gabriel Rey movió el marcador 2-1 aminorando la desventaja para los poblanos.

Ya en el segundo tiempo Guilherme Castilho al 48 aumentó nuevamente la diferencia para Juárez.

Por su parte, Emiliano Gómez en el intento por igualar el partido, anotó al minuto 70 dejando la pizarra 3-2.

Pero los de casa querían sellar el triunfo y en el 73 Jesús Murillo colocó el cuarto gol para su escuadra.

Y en un partido donde los goles abundaron, Ángelo Araos y Luis Rey Mejía salvaron el empate al 88 y 90+3 respectivamente para finalizar el encuentro 4-4.

Marcador que coloca a Juárez en la novena posición y a Puebla en el fondo de la clasificación.

Sábado

La jornada continua este sábado con los partidos Tigres vs. Tijuana; León vs. Pumas; Guadalajara vs. Atlas y Monterrey vs. Cruz Azul.

Domingo

La actividad de esta fecha culmina con los encuentros entre Santos vs. Querétaro, Toluca vs. Pachuca y San Luis vs. Necaxa.

Con información de AP

