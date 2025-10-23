¿Cómo le Fue a Isaac del Toro en su Regreso a México Durante el Campeonato Nacional de Ciclismo?

Isaac del Toro, la joven estrella del UAE Team Emirates, regresó a su natal Ensenada para disputar el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025, una cita muy especial en el calendario del ciclista mexicano. A sus 21 años, Del Toro volvió a rodar por los caminos que lo vieron formarse, ahora convertido en uno de los grandes referentes del ciclismo internacional.

El “Torito de Ensenada” fue una de las figuras más esperadas en la competencia, y no defraudó. Este jueves 23 de octubre participó en la prueba de contrarreloj individual masculina Élite, donde finalizó en el primer lugar con un tiempo de 25:25:74 minutos, mostrando su gran nivel pese a una exigente ruta marcada por el viento y los desniveles característicos del Valle de Guadalupe.

Tabla de posiciones

Lugar Ciclista Tiempo 1 Isaac del Toro 25:25.74 2 Edgar Cadena 26:38:80 3 Eder Frayre 26:49:74

La salida de la prueba tuvo lugar en Viñedos del Mar, mientras que la meta se ubicó en la Arena Guadalupe, trazando un recorrido espectacular que atravesó la famosa Ruta del Vino, rumbo al Sauzal, la carretera transpeninsular y la libre a Rosarito. Una postal perfecta para el regreso del ciclista más destacado que ha dado Baja California.

Antes del arranque del campeonato, Isaac fue visto entrenando junto a su pareja y también ciclista, Romina Hinojosa, disfrutando de su estancia en casa tras una temporada intensa en Europa. Su presencia ha generado gran expectativa entre los aficionados, que se han volcado en apoyo al campeón local.

El regreso de Del Toro coincide con el punto más alto de su joven carrera. Con 16 victorias en la temporada y un histórico segundo lugar en el Giro de Italia, donde vistió la Maglia Rosa durante 10 etapas, el mexicano se ubica en el tercer puesto del UCI World Ranking y fue nominado al prestigioso Vélo d’Or 2025, el galardón que distingue al mejor ciclista del año.

La ceremonia del Vélo d’Or está programada para el próximo 5 de diciembre en el Pabellón Gabriel, en París, pero antes, el ciclista de Baja California busca dejar huella también en su país y, sobre todo, disfrutar del cariño de su tierra, donde todo comenzó.

¿Cuándo volverá a rodar Isaac del Toro?

Isaac del Toro volverá a la acción este sábado 25 de octubre, cuando dispute la prueba de ruta individual masculina Élite, la más esperada del Campeonato Nacional. El recorrido comprenderá de 140 kilómetros.

