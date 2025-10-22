Isaac del Toro, Nominado al Vélo d’Or 2025: El Mexicano Que Desafía a los Gigantes del Ciclismo

El nombre de Isaac del Toro continúa brillando con fuerza en el firmamento del ciclismo internacional. A sus 21 años, el mexicano fue nominado al Vélo d’Or 2025, premio que distingue al mejor ciclista del año y que desde 1992 entrega la revista francesa Vélo Magazine. Con esta nominación, Del Toro confirma su ascenso meteórico en el circuito World Tour, donde defiende los colores del UAE Team Emirates.

En su segunda temporada con el equipo, el bajacaliforniano ha acumulado 16 victorias, consolidándose como una de las grandes promesas del pelotón internacional. Su desempeño más sobresaliente llegó en el Giro de Italia, donde sorprendió al mundo al vestir la Maglia Rosa de líder durante 10 jornadas, y finalizó la competencia con un subcampeonato, además de coronarse como el mejor joven con la Maglia Bianca.

Su brillante temporada lo colocó en el tercer lugar del UCI World Ranking, una posición histórica para el ciclismo mexicano. Además, Isaac del Toro fue nominado al Vélo d’Or 2025, el premio que reconoce al mejor ciclista del mundo, donde competirá junto a figuras de talla legendaria como el británico Simon Yates, el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard.

El galardón se otorga mediante una votación entre 40 periodistas especializados en ciclismo, quienes evalúan la temporada de los mejores corredores del mundo. De obtener el premio, Isaac del Toro se convertiría en el primer latinoamericano en ganar el Vélo d’Or, un reconocimiento que hasta ahora solo ha tenido a dos representantes de la región en el podio: Nairo Quintana, tercero en 2016, y Egan Bernal, segundo en 2019.

¿Cuándo se dará a conocer el ganador del Vélo d’Or 2025?

Mientras espera la ceremonia de premiación, programada para el 5 de diciembre en el Pabellón Gabriel, contiguo a los Campos Elíseos de París, Del Toro regresó a México tras su intensa temporada europea. El ciclista confirmó su participación en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta y Contrarreloj 2025, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en Ensenada, Baja California, su tierra natal.

Con una temporada de ensueño, una nominación histórica y el cariño de la afición mexicana, Isaac del Toro se perfila como el nuevo referente del ciclismo latinoamericano, un competidor que ya no solo promete, sino que empieza a escribir su propia leyenda sobre las carreteras del mundo.

