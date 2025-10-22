A Un Año de su Partida: Fernando Valenzuela, la Leyenda Eterna del Toro de Etchohuaquila

Este 22 de octubre se cumple un año del fallecimiento de Fernando Valenzuela, el mítico “Toro de Etchohuaquila”, figura inmortal del béisbol mexicano y uno de los nombres más recordados en la historia de las Grandes Ligas. Su partida, ocurrida en 2024, dejó un vacío imborrable entre los aficionados de los Dodgers de Los Ángeles y en todo México, donde su legado trasciende generaciones.

Valenzuela falleció a los 63 años en un hospital de Los Ángeles, apenas unos días antes del arranque de la Serie Mundial, en la que los Dodgers se impondrían a los Yankees. La noticia conmocionó al mundo del béisbol, que rápidamente rindió homenaje al lanzador que marcó una era con su carisma, talento y humildad.

El zurdo debutó el 15 de septiembre de 1980 en el Atlanta-Fulton County Stadium, abriendo el primer capítulo de una carrera que se convertiría en leyenda. A partir de ahí, su dominio en la lomita y su estilo inconfundible dieron origen a la famosa “Fernandomanía”, un fenómeno deportivo y cultural que llevó a miles de fanáticos latinos a identificarse con su historia de esfuerzo y grandeza.

¿Cuántos años jugó Fernando Valenzuela en la MLB?

Durante 17 temporadas en las Grandes Ligas, Valenzuela se consolidó como el mejor lanzador mexicano de todos los tiempos, sumando innumerables hazañas y récords. Con los Dodgers, equipo con el que militó 11 temporadas, conquistó la Serie Mundial de 1981, año en el que también fue Novato del Año y Cy Young, un doble reconocimiento sin precedentes.

Tras su muerte, los Dodgers organizaron múltiples homenajes en su honor, incluyendo una emotiva ceremonia antes del inicio de la Serie Mundial de 2024. Jugadores, excompañeros y fanáticos se unieron para celebrar su vida, su legado y el impacto que tuvo dentro y fuera del diamante.

