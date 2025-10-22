Daniel Suárez Firmó con Spire Motorsports Para Competir en la NASCAR Cup Series 2026

El piloto mexicano Daniel Suárez continuará escribiendo su historia en la NASCAR Cup Series, ahora con nuevos colores. Suárez fue anunciado oficialmente como el nuevo piloto del auto No. 7 de Spire Motorsports para la temporada 2026, en reemplazo de Justin Haley, quien ocupó ese asiento durante las dos últimas campañas.

Con este cambio, Suárez pone fin a una exitosa etapa de cinco temporadas con Trackhouse Racing, equipo con el que compitió al volante del Chevrolet No. 99 y donde alcanzó algunos de los momentos más importantes de su carrera.

El oriundo de Monterrey debutará con su nuevo equipo el 15 de febrero de 2026, nada menos que en la emblemática Daytona 500, la carrera más prestigiosa del calendario de NASCAR, marcando el inicio de una nueva era en su trayectoria profesional.

¿Qué ganó Daniel Suárez con Trackhouse Racing?

Durante su paso por Trackhouse Racing, Suárez consiguió dos victorias en la Cup Series, convirtiéndose en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la máxima categoría de NASCAR, un hito histórico alcanzado en 2022 que consolidó su lugar entre los grandes del automovilismo estadounidense.

Con este movimiento, Daniel Suárez se prepara para un nuevo desafío al más alto nivel, con el objetivo de volver al podio y seguir dejando el nombre de México en lo más alto del automovilismo mundial.

