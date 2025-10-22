NFL Ratifica a Bad Bunny Para el Show del Medio Tiempo en el Super Bowl

Desde que la NFL anunció el pasado 28 de septiembre que el artista puertorriqueño Bad Bunny, sería el encargado de estelarizar el Halftime Show del próximo Super Bowl, las críticas no se hicieron esperar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que no conocía al cantautor boricua y señaló que es "absolutamente ridículo" que la liga de futbol americano lo haya escogido para el espectáculo del medio tiempo.

Sin embargo, este miércoles 22 de octubre el Comisionado de la NFL, Roger Goodell, compareció ante los medios de comunicación y expresó su respaldo hacia la decisión tomada por la liga, mencionando que Bad Bunny "es uno de los artistas más destacados y populares del mundo".

Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento importante para el valor del entretenimiento. Está cuidadosamente pensado -Roger Goodell, Comisionado de la NFL

Bad Bunny evita dar conciertos en Estados Unidos

A pesar de que Puerto Rico es un territorio estadounidense, Bad Bunny se ha posicionado en contra de algunas medidas implementadas durante la administración de Donald Trump, específicamente las que tratan sobre el tema migratorio. Por esa razón, el cantante anunció que durante su gira mundial no visitaría Estados Unidos, esto con la finalidad de evitar que agentes del ICE ( Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) deporten a los inmigrantes que pudieran haber asistido a sus conciertos.

En ese sentido, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que desplegará agentes de ICE en la próxima edición del Super Bowl. "Vamos a estar en todas partes. Vamos a hacer cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley", mencionó Noem.

