Chauncey Billups y Terry Rozier Detenidos en una Amplia Investigación Por Red de Apuestas Ilegal

El mundo de la NBA vuelve a quedar sacudido por un escándalo de grandes proporciones. El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el jugador del Miami Heat, Terry Rozier, fueron detenidos por autoridades federales en el marco de una investigación sobre una presunta red de apuestas ilegales y fraude deportivo con conexiones directas al crimen organizado.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, la operación involucra a 31 personas y habría generado pérdidas millonarias para múltiples víctimas. Las investigaciones revelan que la organización manipuló información confidencial de equipos de la NBA para obtener beneficios económicos a través de apuestas en línea y en casinos.

El director del FBI, Kash Patel, explicó que se trata de una red criminal de alcance nacional, responsable de “decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto”, producto de varios años de actividad ilícita. Patel confirmó que entre los señalados también figura Damon Jones, exjugador de la liga, acusado de colaborar con la estructura delictiva.

Según el expediente judicial, Terry Rozier habría proporcionado información interna sobre plantillas, lesiones y rotaciones de jugadores a apostadores, e incluso fingido una lesión durante un encuentro para alterar el resultado de las apuestas. Por su parte, Chauncey Billups habría participado en partidas ilegales de póker organizadas en ciudades como Nueva York, Miami, Las Vegas y los Hamptons, donde coincidían miembros de familias mafiosas y figuras públicas del deporte.

¿Cómo operaba realmente esta red de apuestas?

Las autoridades detallaron que los organizadores utilizaban tecnología avanzada para manipular las partidas, con barajas marcadas, cámaras ocultas y dispositivos de lectura de cartas, lo que permitió engañar a los participantes y obtener ganancias fraudulentas. De acuerdo con la comisionada de policía Jessica Tisch, una de las víctimas llegó a perder más de 1.8 millones de dólares, mientras que las pérdidas totales ya superan los 7 millones.

Entre los equipos mencionados en la investigación se encuentran los Charlotte Hornets, los Portland Trail Blazers, los Los Angeles Lakers y los Toronto Raptors, lo que sugiere un posible entramado de mayor alcance dentro del baloncesto profesional. Las autoridades federales continúan con las indagaciones y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

