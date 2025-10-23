Lionel Messi Renueva con Inter Miami Hasta 2028

El Inter Miami y Lionel Messi seguirán juntos hasta 2028. El club anunció oficialmente la renovación del contrato del astro argentino, quien prolongará su vínculo por tres temporadas más, consolidándose como la piedra angular del ambicioso proyecto deportivo y comercial de la franquicia de David Beckham.

La extensión llega en el mejor momento del capitán del conjunto rosa, que cerró la temporada con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos, liderando a su equipo a la postemporada y a una de las campañas más exitosas en la corta historia del club.

Desde su llegada el 15 de julio de 2023, Messi ha transformado al Inter Miami dentro y fuera de la cancha. En apenas dos años, conquistó la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y ayudó al club a establecer el récord de puntos en una sola temporada en la MLS, además de disparar la popularidad del fútbol en Estados Unidos.

La renovación también coincide con la cuenta regresiva para la inauguración del Miami Freedom Park, el moderno estadio del Inter Miami que abrirá sus puertas en 2026. Con una capacidad para 25,000 espectadores y una inversión superior a los 800 millones de dólares, el recinto simboliza la nueva era del club, en la que Messi será el rostro principal.

¿Cuántos años ha jugado Lionel Messi en sus distintos equipos?

Con 17 años en el Barcelona, dos en el PSG y ahora un ciclo que alcanzará cinco temporadas en la MLS, el argentino consolida su legado como uno de los jugadores más influyentes de la historia moderna del fútbol.

A sus 38 años, Lionel Messi demuestra que su impacto sigue vigente: no solo por sus números, sino por su compromiso con un proyecto que busca llevar al Inter Miami y a la MLS a nuevas alturas.

