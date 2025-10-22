Querétaro vs Guadalajara: Horario y Alineaciones del Partido de la Fecha 14 de Liga MX 2025

Este miércoles continúa la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 con varios partidos que han despertado el interés de los fanáticos del futbol. Entre ellos destacan el Querétaro vs Chivas, Tijuana vs Toluca y el Pumas vs Atlético San Luis.

Será en el Estadio Corregidora que se inicien las acciones este día, con el partido Gallos Blancos vs Chivas. El local Querétaro busca quién le pague los platos rotos, luego de la goleada que le endilgó el Toluca en la jornada anterior.

Las Chivas llegaron encarriladas, en un tren de optimismo, luego de sumar cuatro triunfos seguidos: ante Mazatlán (por 2-0), Pumas (2-1), Puebla (2-0) y Necaxa (3-1). Los resultados hablan de poder ofensivo (9 goles) y sordidez en defensa (2 tantos en contra).

Querétaro vs Chivas: Posibles alineaciones y horario del partido

Si no hay cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Querétaro: Guillermo Allison, Omar Mendoza, Santiago Homenchenko, Diego Reyes, Jonathan Perlaza, Ángel Zapata, Jaime Gómez, Eduardo Armenta, Rodrigo Bogarín, Lucas Rodríguez y Alí Ávila.

Chivas: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Richy Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González, Santiago Sandoval, Armando González y Efraín Álvarez.

El partido Querétaro vs Chivas se jugará en el Estadio Corregidora, en punto de las 19:00 horas, este miércoles 22 de octubre.

También este miércoles 22 de octubre se jugará el partido Pumas vs Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario. Los auriazules necesitan con urgencia un triunfo, porque están a nada de hundirse.

Los Pumas no ganan desde la fecha 8: suman 3 derrotas y 2 empates. Y además se han rezagado en la tabla de posiciones, en el sitio 10 con 14 unidades, muy lejos del líder Toluca (que lleva 31 puntos).

Y en otro frente, en Tijuana, precisamente los Diablos Rojos tienen una visita complicada. Allí se llevará a cabo el partido Xolos vs Toluca, que seguramente sacará chispas.

Los perros fronterizos buscarán su sexta victoria del certamen, para mantenerse en zona de Play-In. En tanto que los choriceros no verán peligrar su posición de líder incluso aunque pierdan, porque el América, Monterrey y Cruz Azul ya jugaron y siguen abajo, aunque muy cerca.

A la misma hora, a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco de Guadalajara, rodará el balón en el duelo Atlas vs León. Se trata de otro encuentro de la fecha 14 del Torneo Apertura, entre dos equipos que pelean por subir en la tabla y meterse a zona de Play-In.

El Atlas está ubicado en el casillero 13, con ese mismo número de unidades. Y el León se encuentra un poco más abajo, en el escalón 15, con 12 puntos. Así que se espera un duelo parejo, cerrado, con dos equipos preocupados por no perder.

A continuación, todos los partidos de este miércoles 22 de octubre correspondientes a la fecha 14 del Torneo Apertura 2025:

Pachuca vs Tigres a las 19:00 horas

Querétaro vs Guadalajara a las 19:00 horas

Atlas vs León a las 21:00 horas

Tijuana vs Toluca a las 21:00 horas

Pumas vs Atlético San Luis a las 21:05 horas

