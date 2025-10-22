Real Madrid vs Juventus Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de la Fecha 3 de Champions League 2025?

Este miércoles 22 de octubre continuó la fecha 3 de la Champions League 2025, con varios encuentros que llamaron la atención. Uno de ellos fue el Real Madrid vs Juventus, que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu.

La Juventus llegó en plan desesperado, en busca de su primera victoria de la actual edición del torneo. Y es que apenas suma dos empates en las primeras jornadas, por lo que 2 unidades son una mala cosecha para un club de su prestigio.

Por su parte, el Real Madrid buscaba mantener el paso perfecto, luego de vencer al Marsella y al Kairat en los partidos anteriores. Por tanto, saltó a la cancha con la etiqueta de favorito.

Sin embargo, el partido fue más parejo de lo esperado. Y el primer tiempo acabó sin goles, aunque con algunas emociones que emocionaron a la grada.

Real Madrid vs Juventus hoy: Resumen y marcador final

Ya en la parte complementaria, el Real Madrid logró superar la brava defensa del conjunto italiano y se puso arriba en la pizarra.

Fue al minuto 57 que Judge Bellingham anotó el 1-0 que le dio cierta calma la club merengue, que por fin vio recompensados sus esfuerzos a la ofensiva.

En la recta final del partido la Juventus estuvo cerca de igualar al menos en dos ocasiones, pero la zaga madridista reaccionó a tiempo o el portero Courtois detuvo los remates de los visitantes.

