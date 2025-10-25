Asesinan a Joven Aficionado de las Chivas Durante Riña Previo al Clásico Tapatío

Un trágico hecho ocurrió la noche previa al Clásico Tapatío. Una riña entre aficionados dejó como saldo un joven muerto y dos lesionados en el municipio de Guadalajara.

¿Dónde ocurrió la agresión?

De acuerdo con reportes, varios seguidores de Chivas se encontraban cantando y mostrando apoyo al equipo en un hotel ubicado sobre la avenida Mariano Otero, cuando fueron atacados por presuntos barristas del Atlas.

El enfrentamiento ocurrió en los carriles centrales de Mariano Otero al cruce con la calle Granate, en la colonia Rincón del Sol. Testigos señalaron que los agresores descendieron de varios vehículos y comenzaron a golpear y apuñalar a los jóvenes.

Un joven de 18 años murió durante la riña

Uno de ellos, de apenas 18 años, corrió unos metros antes de desplomarse a mitad de la avenida, donde perdió la vida. Los dos acompañantes resultaron heridos y recibieron atención médica por parte de paramédicos de la Cruz Roja.

Elementos de la Policía de Guadalajara acordonaron la zona, mientras que familiares del joven fallecido arribaron al sitio al reconocer el cuerpo.

Las autoridades ya investigan los hechos y analizan cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables de esta agresión ocurrida en vísperas del Clásico Tapatío.

