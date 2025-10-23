Atacan a Balazos a Dos Hermanos en Tlajomulco; Uno de Ellos Murió

Dos hermanos, de 27 y 30 años respectivamente, fueron atacados a balazos cuando estaban al exterior de un domicilio ubicado sobre las calles Mar del Norte y Mar Adriático, en Tlajomulco.

Los hermanos fueron llevados por sus propios medios a la Cruz Verde de la avenida Concepción, y los ingresaron lo antes posible debido a las lesiones que presentaban. Sin embargo, el primero de los hermanos arribó sin signos vitales, por lo que segundos después fue declarado muerto. Mientras que el segundo es reportado en estado delicado de salud, pues presenta cuatro heridas con arma de fuego.

¿Qué se sabe del ataque contra los hermanos?

Los responsables de este hecho tenían el rostro cubierto y escaparon a bordo de dos motocicletas, una de ellas tipo todo terreno, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.

Se sabe que atacaron a los hermanos en la colonia Haciendas Santa Fe, cuando estaba afuera de una casa. Las autoridades ya investigan este hecho.

