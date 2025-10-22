Atacan a Balazos a Agentes de la Fiscalía en Zapopan Durante Operativo

Agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco fueron atacados a balazos mientras cumplían una orden de aprehensión en la colonia Santa Paula, en el municipio de Zapopan. Esto es lo que se sabe al momento.

¿Dónde ocurrió la agresión a los elementos de la Fiscalía?

El ataque ocurrió en el cruce de Juan Aguirre y Alfonso Gravioto, lo que generó una intensa movilización de diversas corporaciones de seguridad que acudieron para brindar apoyo a los elementos agredidos.

¿Hubo personas lesionadas?

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni detenidas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

