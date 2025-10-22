Atacan a Balazos a Agentes de la Fiscalía en Zapopan Durante Operativo
Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Paula, cuando agentes cumplían una orden de aprehensión. El ataque provocó una fuerte movilización policiaca en la zona
Agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco fueron atacados a balazos mientras cumplían una orden de aprehensión en la colonia Santa Paula, en el municipio de Zapopan. Esto es lo que se sabe al momento.
¿Dónde ocurrió la agresión a los elementos de la Fiscalía?
El ataque ocurrió en el cruce de Juan Aguirre y Alfonso Gravioto, lo que generó una intensa movilización de diversas corporaciones de seguridad que acudieron para brindar apoyo a los elementos agredidos.
¿Hubo personas lesionadas?
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni detenidas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
