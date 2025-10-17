Registran Matanza de Tortugas en Puerto Vallarta, Jalisco; Comerciantes Localizaron Caparazones

Comerciantes de Boca de Tomates, en Puerto Vallarta, reportan el hallazgo constante de caparazones, señalando el presunto sacrificio de tortugas marinas para su comercialización. El reporte más reciente indica un incidente ocurrido la noche del sábado 11 de octubre. Además, videos difundidos en redes sociales mostrarían la presunta matanza de tortugas golfinas.

Una de las grabaciones, fechada el 27 de julio de 2025 y captada por cámaras de vigilancia, muestra a un hombre arrastrando a uno de los ejemplares, aparentemente muerto, hacia una zona fuera de vista. En otro clip, se observa al mismo sujeto cargando un objeto no identificado. En una tercera grabación, vuelve a ser visto arrastrando un quelonio.

Registran matanza de tortugas en Puerto Vallarta. Foto: N+

Se ha expuesto que el arribo de estos animales a Puerto Vallarta se ha reducido hasta en un 40 % en los últimos dos años debido al cambio climático. La temporada 2024-2025 registró una caída del 45 % en el número de nidos. Además, se reportaron más de 70 casos de tortugas sacrificadas en un solo año en Boca de Tomates, y entre el 35 % y 40 % de los nidos son saqueados, según datos de la organización civil Nakawe.

Justamente después del huracán Lidia nos terminó la temporada, ahorita se supone que habrá un bajón porque ya está haciendo cambio de temperatura el agua, sin embargo, ayer vimos tortugas que salieron a anidar, pero no pudieron poner porque está todo mojado, las olas las estuvieron aventando Carlos Hernández, encargado del campamento tortuguero Boca de Tomates.

¿Qué acciones están tomando las autoridades ante la matanza de tortugas en Puerto Vallarta?

Ante esta situación, autoridades de Puerto Vallarta encabezaron una reunión en la Décima Segunda Zona Naval con la Secretaría de Marina, dependencias municipales y organizaciones civiles para coordinar estrategias de conservación y seguridad.

La Secretaría de Marina solicitó información de los campamentos para planear recorridos de vigilancia conjunta con Profepa. También se acordó lanzar una campaña de concientización ciudadana y llevar capacitaciones a escuelas.

La tortuga golfina está catalogada como especie en peligro de extinción y protegida por la NOM-059-2010 del Gobierno de México, que prohíbe su captura, consumo o la extracción de sus huevos.

