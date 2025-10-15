Clausuran Kínder de Mazamitla Donde Murió Asfixiado Niño de 2 Años

El kínder-guardería Centro Educativo Mazamitla (CEM) donde falleció el pequeño Agustín de dos años de edad tras asfixiarse mientras jugaba en una resbaladilla, fue finalmente clausurado.

Noticia relacionada: Protección Civil Investiga si Muerte de Agustín en Kínder de Mazamitla fue por Negligencia

La Dirección de Protección Civil de Mazamitla impuso una clausura parcial temporal en el plantel, luego de que tras una inspección, se encontró que el CEM carecía de un dictamen eléctrico.

Además, se informó que el kínder estaba sin actualizara las bitácoras de mantenimiento y extintores, de acuerdo a Protección Civil.

Esta dependencia también detectó la presencia de un tanque de gas sin medidas de seguridad.

Por otro lado, se confirmó que el CEM sí contaba con el programa interno de Protección Civil, constancias de capacitación y dictamen estructural.

¿Qué pasó con Agustín el día de los hechos?

A finales de septiembre, Agustín, de tan sólo dos años y 10 meses de edad, murió después de asfixiarse mientras estaban en una resbaladilla del jardín de niños.

De acuerdo a la Secretaría de Educación Jalisco, el ahogamiento ocurrió cuando un cordón de la chamarra del menor se atoró en la rampa.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha informado por cuánto tiempo permanecerá cerrado el CEM, así como tampoco se ha dado a conocer si las autoridades continuarán deslindando responsabilidades por este hecho.

Jorge Ocegueda / N+

Historias recomendadas: