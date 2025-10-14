Campesinos de Jalisco Bloquean Accesos a la Ciudad; Estas Carreteras Están Obstruidas

Cientos de productores del campo, entre agricultores y ganaderos, mantienen bloqueos en distintos accesos a la ciudad como medida de presión para exigir un pago justo por sus productos.

¿Qué carreteras están bloqueadas por los campesinos?

Las movilizaciones afectan la carretera libre a Morelia, a la altura del kilómetro 40, y la caseta de cobro en Ocotlán, donde los manifestantes han colocado maquinaria y vehículos para impedir el paso.

Aseguran que desde hace más de dos años no han recibido apoyo de las autoridades y que los precios actuales de compra del maíz, el trigo, el sorgo, el limón, la leche y el aguacate no cubren los costos de producción.

Esto exigen los campesinos

Su exigencia principal es establecer una mesa de diálogo con el gobierno federal y estatal para revertir la crisis en el campo.

Jalisco es uno de los principales productores agropecuarios del país: ocupa el primer lugar nacional en maíz forrajero y el segundo en producción de granos para consumo humano.

La reducción en los precios de compra y el aumento en los costos de producción han puesto en riesgo la estabilidad económica y alimentaria de miles de familias rurales.

Karina Fuerte / N+

