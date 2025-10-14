Campesinos de Jalisco Bloquean Accesos a la Ciudad; Estas Carreteras Están Obstruidas
N+
Agricultores y ganaderos de Jalisco cierran accesos a la ciudad y piden mesa de diálogo con autoridades
COMPARTE:
Cientos de productores del campo, entre agricultores y ganaderos, mantienen bloqueos en distintos accesos a la ciudad como medida de presión para exigir un pago justo por sus productos.
Noticia relacionada: Campesinos Bloquearán la Carretera Guadalajara-Manzanillo y la Caseta de Ocotlán; Esto Exigen
¿Qué carreteras están bloqueadas por los campesinos?
Las movilizaciones afectan la carretera libre a Morelia, a la altura del kilómetro 40, y la caseta de cobro en Ocotlán, donde los manifestantes han colocado maquinaria y vehículos para impedir el paso.
Aseguran que desde hace más de dos años no han recibido apoyo de las autoridades y que los precios actuales de compra del maíz, el trigo, el sorgo, el limón, la leche y el aguacate no cubren los costos de producción.
Esto exigen los campesinos
Su exigencia principal es establecer una mesa de diálogo con el gobierno federal y estatal para revertir la crisis en el campo.
Jalisco es uno de los principales productores agropecuarios del país: ocupa el primer lugar nacional en maíz forrajero y el segundo en producción de granos para consumo humano.
La reducción en los precios de compra y el aumento en los costos de producción han puesto en riesgo la estabilidad económica y alimentaria de miles de familias rurales.
Karina Fuerte / N+
Historias recomendadas:
- Van Más de Mil Viviendas Afectadas y un Muerto por Inundaciones en Puerto Vallarta
- Fervor, Fe y Tradición: Así se Vivió la Romería de la Virgen de Zapopan 2025
- Asesinan a Dos Hombres en Lagos de Moreno; Uno era Elemento Activo de la Defensa Nacional
- Asesinan a Pareja en su Casa en Guadalajara; los Halló la Madre de una de las Víctimas