Asesinan a Dos Hombres en Lagos de Moreno; Uno era Elemento Activo de la Defensa Nacional

Dos hombres fueron asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo; ambas víctimas presentaban impactos de arma de fuego.

Noticia relacionada: Localizan Con Vida a Familia de Tizapán, Jalisco, Que se Encontraba Desaparecida

Trascendió que uno de los ahora fallecidos era elemento activo de la Secretaría de la Defensa Nacional; así lo señaló el Comandante en Turno. Además, informaron que el doble homicidio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Vicente Guerrero, al cruce con calle El Marino, en la colonia Cañada de Ricos.

¿Qué se sabe de las personas asesinadas en Lagos de Moreno?

El personal de Servicios Médicos confirmó que los lesionados ya no contaban con vida. Asimismo, las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Gerardo ‘N’, de 30 años, y Ramón ‘N’, de 44. Este último elemento activo de la Defensa Nacional.

Al momento, el Ministerio Público continúa indagando para resolver el móvil del crimen, además de conocer si entre las víctimas había algún parentesco y, de ser posible, dar con el o los responsables del doble homicidio.

Más asesinatos en Jalisco

Por otra parte, en Guadalajara, un hombre y una mujer fueron localizados inconscientes y con heridas de arma de fuego al interior de su casa.

Las víctimas, sin signos vitales, tenían una edad aproximada de 20 y 25 años respectivamente. Además contaban con 12 horas de evolución cadavérica.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas: