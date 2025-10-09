Encuentran a Hombre Sin Vida en Guadalajara; su Perrito se Quedó a su Lado hasta el Final

El cuerpo de un hombre de 37 años fue localizado sin vida en la colonia Jardines de la Cruz, del municipio de Guadalajara, y un hecho que conmovió a los tapatíos, es que su perrito estaba pegado a él, sin poder abandonarlo.

Noticia relacionada: Hombre y su Perrito Mueren Quemados en Tlaquepaque Tras un Incendio en su Casa

Los hechos ocurrieron justo afuera de una verdulería ubicada en Isla Martinica y Fray Andrés de Urdaneta. El sujeto, identificado como Javier o ‘Javi’, quien supuestamente vivía en situación de calle, fue encontrado bocabajo y a un costado estaba su perro criollo de nombre ‘Boston’.

El perrito permaneció junto al cuerpo de su dueño hasta que llegaron los elementos de la Policía de Guadalajara, quienes arribaron tras un reporte acerca de un hombre que presentaba varios golpes en el pecho y rostro, yacía sobre la vía pública.

Familiares del fallecido identificaron al hombre y a su perrito

Los vecinos mencionaron que antes de que el hombre muriera, escucharon algunos gritos. Los familiares del fallecido llegaron hasta el lugar para identificar el cuerpo y recogieron a la mascota, lo cual es una prueba más de que el perro es el mejor amigo del hombre.

En el lugar también había varias cobijas, un bote de alcohol y las croquetas de ‘Boston’.

Nada más en la madrugada, tres gritos muy fuertes, como de dolor. Yo en la madrugada, en la mañana, a las 6:00 de la mañana me asomé y ya lo vi, pero no lo toqué ni nada, pero no se miraba bien Vecino de Jardines de la Cruz

La zona fue acordonada para que los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llegaran para hacer el traslado del cuerpo hasta la morgue metropolitana, en donde definirían la causa exacta de su muerte.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación en torno a este hecho.

Ivonne Alcántar / N+

Historias recomendadas: