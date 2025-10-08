Hombre y su Perrito Mueren Quemados en Tlaquepaque Tras un Incendio en su Casa

Un hombre y su perrito murieron quemados tras incendiarse su vivienda ubicada en la calle Santa Elena, entre San Francisco, en la colonia Nueva Santa María, del municipio de Tlaquepaque.

Los hechos ocurrieron este 8 de octubre. El aullido de los perros vecinos alertó a los habitantes cercanos, quienes al ver el fuego, rápidamente llamaron a las autoridades.

Bomberos de Tlaquepaque llegaron al lugar de los hechos para sofocar las llamas que estaban consumiendo el primer nivel de la vivienda.

Una vez que los bomberos entraron, localizaron el cuerpo calcinado, un hombre de 50 años, quien momentos más tarde fue identificado como Pepe. A varios metros de distancia también encontraron el cadáver del perrito.

El hombre era acumulador y llevaba más de 15 años viviendo solo

Cuando llegaron los policías de Tlaquepaque, vecinos refirieron que Don Pepe era acumulador y tenía más de 15 años viviendo solo.

Empezaron como a tronar partes de ahí mismo de la casa, entonces lo que nos alertó fueron los mismos perros, tenía un hermano, y lamentablemente también murió quemado, entonces sí está fea la situación Dalia Hernández, vecina de Don Pepe

El lugar fue acordonada para que los bomberos realizaran las labores de enfriamiento, así como la extracción del cuerpo para que peritos forenses lo trasladaron hasta sus instalaciones.

Las autoridades no han podido determinar cuál fue la causa exacta del incendio, por lo que no se sabe si éste fue provocado o si se debió a un corto circuito.

Poco después se descartó que las llamas hubieran causado daños estructurales a muebles aledaños.

