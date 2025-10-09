Hombre de 83 Años es Asesinado Presuntamente por el Nieto de su Expareja en Tonalá

Las autoridades investigan la muerte de Don Arturo, un hombre de 83 años que fue supuestamente asesinado por el nieto de su expareja en la colonia Camichines II, del municipio de Tonalá, el 9 de octubre.

Vecinos de la zona aseguraron que el homicida es el nieto de la expareja de Don Arturo, y que tenía casi 24 horas de haber fallecido cuando sus propios familiares lo encontraron sin vida, maniatado y con una bolsa en la cabeza.

La señora se fue y se quedó nada más el señor solo porque arriba viven los dueños pero ellos están en Estados Unidos. De él no era nada, es lo que dicen, que era nieto de la señora y un muchacho que andaba aquí delgadito que también vivió con ellos, fue el que lo siguió y golpeó Vecina de Camichines II

Algunos habitantes de la zona refirieron que el señor Arturo vivía solo desde hace casi un año.

Los vecinos estaban acostumbrados a ver a Don Arturo salir todas las mañanas, cuando se dieron cuenta de que esto no pasó, fueron ellos mismos quienes avisaron a sus hijos y una de sus hermanas para que corroboraran que el señor estuviera bien.

No, de que vivieran juntos eso sí no, el señor vivía solo, y de que tuviera nietos, yo no supe que tuviera nietos Vecina de Camichines II

Ahora el inmueble se encuentra asegurado por la Fiscalía de Jalisco para realizar las indagatorias correspondientes.

El presunto asesino fue brutalmente golpeado por vecinos y familiares de Don Arturo para que no se escapara, y ahora se encuentra estable y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar el motivo del supuesto acto delictivo.

Este caso se está investigando como supuesto homicidio, ya que se descartó que el sujeto fuera nieto biológico del señor. Hasta ahora se desconoce cómo fue que tuvo acceso a la vivienda.

