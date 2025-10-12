Fervor, Fe y Tradición: Así se Vivió la Romería de la Virgen de Zapopan 2025

Todavía no amanecía cuando la Virgen de Zapopan salió de la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Eran las 6:15 de la mañana y los repiques de campanas anunciaban el inicio de una de las manifestaciones de fe más grandes de México.

Así inició el recorrido de la Virgen de Zapopan

Miles de peregrinos esperaban a “La Generala” frente al recinto, listos para recorrer los más de nueve kilómetros que la separan de su santuario. Con flores, danzas y lágrimas, la Reina y Madre se mostró ante su pueblo, que la recibió entre aplausos, cantos y vivas.

Por primera vez en la historia, durante esta edición número 291 de la Romería, la Virgen Pacificadora fue transportada en una calandria adornada con flores, recorriendo las calles del Centro de Guadalajara entre la emoción de millones.

El trayecto avanzó entre cánticos y danzas tradicionales.

¿Cuál fue el lema de esta Romería 2025?

Bajo el lema “María, Madre de Cristo Sacerdote y Señora de la Esperanza”, la Romería 2025 fue también un homenaje a quienes ya no están.

Momentos emotivos se repitieron durante el recorrido, como cuando un bebé fue acercado al regazo de la Virgen para recibir su bendición. Desde el cielo, los drones mostraban la magnitud de la procesión: un contingente kilométrico de fe y devoción.

Danzantes acompañaron a La Generala

Más de 34 mil danzantes acompañaron el trayecto de la Estrella de la Evangelización.Después de cinco horas de recorrido, la Virgen de Zapopan ingresó gloriosa al atrio de su Basílica. Entre aplausos y lágrimas, los fieles celebraron su llegada.

Romería 2025 reunió a más de tres millones de personas

Así se vivió la Romería 2025 de la Virgen de Zapopan: una jornada de fe, color y tradición que reunió a más de tres millones de personas, reafirmando su lugar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2018.

Moisés Hernández / N+

