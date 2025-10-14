Rescatan a Tigresa de Predio Cerrado en Villa Hidalgo, Jalisco. Se Encuentra Bajo Resguardo

Una tigresa fue rescatada de un predio en Villa Hidalgo y actualmente se encuentra bajo resguardo en la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco. El 7 de octubre, elementos de la Policía Regional la localizaron en un terreno ubicado en la colonia La Villita. Al acercarse, confirmaron que se trataba de una Panthera tigris y que el acceso al sitio estaba asegurado con candado.

Al lugar llegó un joven que afirmó recibir pago por alimentar al animal. El caso fue notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y el 10 de octubre la tigresa fue entregada oficialmente a la Unidad de Rescate.

El ejemplar, de aproximadamente cinco meses de edad, permanecerá en el centro por tiempo indefinido mientras se define su situación legal. Aunque llegó en aparente buen estado de salud, presentó signos de leve deshidratación y un bajo nivel de anemia, condiciones de las que ya se está recuperando.

Se cubrió el protocolo, la mandamos hacerle más estudios y estamos a espera de todos estos estudios por parte de un hospital veterinario, para que nos diga cómo va este cachorro de tigre Iván Espinosa, jefe operativo de la Unidad de Rescate de Fauna

Es importante recordar que estos animales no son mascotas y pueden representar un peligro para los seres humanos.

Tlacuaches, mapaches, coatís, cocodrilos, tigres, panteras y aves rapaces son algunas de las especies que han sido atendidas en el centro.

Tenemos 8 años aquí en Tlajomulco, trabajando con fauna silvestre, haciendo el rescate y regresando a la mayoría de los animales que son rescatados, que son viables para que estén otra vez en su vida en su medio ambiente. Iván Espinosa, jefe operativo de la Unidad de Rescate de Fauna

En lo que va de la administración, la Unidad ha realizado mil 800 rescates.

¿Qué hacer si se encuentra fauna silvestre lesionada o vulnerable en zonas urbanas?

En caso de detectar ejemplares en estas condiciones, es importante comunicarse al número 33 31 38 30 98 de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, con el fin de brindarles atención adecuada y favorecer su reintegración a la vida libre.

