23 Lesionados Tras Choque Múltiple en Autopista a Morelia; Fueron Trasladados a Ocotlán

Un fuerte choque múltiple se registró la tarde de este lunes sobre la autopista a Morelia, a la altura del municipio de Ocotlán, dejando un saldo de 23 personas lesionadas. El percance ocurrió en el kilómetro 427, en el sentido hacia Morelia, y provocó la movilización de diversas corporaciones de emergencia.

Noticia Relacionada: Volcadura de Tráiler Deja Cuatro Lesionados en Libramiento Norte de La Laguna

23 personas terminaron heridas tras el choque múltiple

De acuerdo con Protección Civil, el accidente se originó cuando dos camiones tipo torton con plataforma impactaron entre sí, proyectando a dos vehículos particulares y a un autobús de pasajeros que circulaban en el mismo tramo. Como resultado, 13 personas resultaron con lesiones de consideración regular y 10 más con heridas leves. Algunos de los heridos fueron trasladados a un hospital privado en Ocotlán para recibir atención médica.

Distintos elementos de Protección Civil acudieron para trabajar en equipo

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán, Jamay, Poncitlán, Zapotlán del Rey y del estado de Jalisco, quienes trabajaron de forma coordinada en la atención a lesionados y en la mitigación de riesgos por posibles fugas de combustible.

La circulación permaneció cerrada en el sentido hacia Morelia mientras se realizaban las labores de rescate y retiro de vehículos.

Priscilla Velasco / N+

Historias Recomendadas: