Volcadura de Tráiler Deja Cuatro Lesionados en Libramiento Norte de La Laguna

Un tráiler que transportaba polines de aluminio volcó la mañana de este martes 14 de octubre de 2025, dejando como saldo cuatro personas lesionadas en el libramiento Norte de La Laguna, a la entrada del municipio de Matamoros, Coahuila.

En la unidad viajaban siete personas. Se informó que el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control, lo que derivó en la volcadura del tráiler y ocasionó largas filas de automóviles y camiones en la autopista. El vehículo había salido de la Feria de Torreón y se dirigía al estado de Tlaxcala, donde sería montado un domo.

Iván Ángeles, de 35 años, Cristian Monterrosa de 30, Sergio Martínez de 35 y un hombre más resultaron lesionados, aunque no de gravedad. Dos de ellos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del accidente hasta el levantamiento del vehículo y el despeje de la vialidad.

Dos personas mueren tras accidente volcadura en carretera federal 57

Dos personas perdieron la vida la tarde del 8 de octubre de 2025 tras la volcadura de un tractocamión en la carretera Federal 57 en Coahuila. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 230, en los carriles que van de sur a norte.

De acuerdo con los reportes proporcionada por las autoridades, la unidad habría salido de una curva por el exceso de peso en la carga de grava que transportaba. Elementos de seguridad confirmaron el fallecimiento del conductor y su acompañante.

