Inundaciones en Veracruz Encarecen Frutas y Verduras en Guadalajara; Estos son los Precios

Ana María, una tapatía que va al Mercado de Abastos de Guadalajara una vez por semana para comprar frutas y verduras, señaló que hay un incremento notable en algunos productos debido a las lluvias e inundaciones que se han registrado en Veracruz y Puerto Vallarta.

Noticia relacionada: Sube de 5 a 20 Pesos el Kilo de Frutas y Verduras en el Área Metropolitana de Guadalajara

Está cara toda la verdura, pero es mejor venir aquí a comprar en otros lados porque te aumenta mucho. La calabacita está cara, cebolla, limones, brócoli, zanahoria Ana María, tapatía que compra en el Mercado de Abastos

¿Qué productos subieron de precio y cuánto?

Actualmente, los comerciantes han tenido que aumentar el costo de algunos alimentos como los siguientes:

Kilo de naranja de 10 pesos a más de 20.

de 10 pesos a más de 20. Kilo de plátano de 9 pesos a 13.

de 9 pesos a 13. Kilo de cebolla de 8 pesos a 20.

de 8 pesos a 20. Kilo de piña de 15 pesos a más de 20.

Érika, quien vende en el Mercado de Abastos, dijo que esto se debe a las lluvias recientes y también a las inundaciones.

Los precios están un poquito elevados en algunas cosas, como naranjas, plátanos. Los que se echan a perder más rápido, entonces sí ha incrementado un poquito, por lo mismo, tanta inundación allá y tanta agua que ha afectado muchísimo Érika Gallego, comerciantes del Mercado de Abastos

El aumento de precio en estas frutas y verduras va de los 4 a los más de 10 pesos por kilo.

Según expertos, las principales causas de incremento tienen que ver con las condiciones climáticas; el estiaje, o las lluvias, aranceles y la inflación general.

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: