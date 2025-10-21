Detienen a Regidora de Juanacatlán por Presuntamente Agredir a Inspectores de El Salto

Una regidora del cabildo de Juanacatlán, Jalisco, fue detenida la tarde del lunes 20 de octubre. Es señalada de atacar a golpes e insultos a policías del municipio de El Salto, así como también a inspectores de reglamentos de ese ayuntamiento, oponiéndose a la clausura de un negocio familiar.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la detención de la regidora de Juanacatlán?

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de El Salto explicó que la funcionaria, identificada como Nayeli ‘N’, quedó bajo resguardo de las autoridades municipales por agredir inicialmente a los inspectores, quienes procedían a la clausura de un negocio en el que la regidora tendría intereses particulares y el cual incumplía con ciertas normas del reglamento municipal.

Noticia relacionada: Regidor Presuntamente Arrastra a Perro con su Moto en Puebla

El Ayuntamiento de El Salto añadió que Nayeli ‘N’ se ostentó con influencias políticas para evitar la aplicación de la ley. Además, en un video difundido a través de redes sociales, se puede apreciar el disturbio en el que también se vio involucrado un líder sindical perteneciente a la Confederación de Trabajadores de la Industria Textil, el cual quedó en manos de las autoridades por las agresiones en contra de los representantes de la autoridad.

Cabe destacar que en contra de la regidora Nayeli ‘N’ pesan señalamientos por la riña protagonizada en el municipio de Juanacatlán en mayo pasado, donde ciudadanos se liaron a golpes y encararon a policías viales por un operativo en contra de motocicletas irregulares, riña donde la funcionaria señaló estar en contra de dichas estrategias por considerarlas un atentado a los bolsillos de los habitantes de ese municipio.

Abraham Flores Maciel / N+

Historias recomendadas: