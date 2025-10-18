Muere Don Lorenzo a los 110 Años, el Jalisciense que Dejó un Legado de 72 Bisnietos
Don Lorenzo Torres Chávez, originario de Jocotepec y avecindado en Zapopan, murió a los 110 años. Deja un legado de 12 hijos, 50 nietos, 72 bisnietos y 4 tataranietos
Don Lorenzo fue un hombre jalisciense que vivió hasta los 110 años, no le tenía miedo a la muerte, pero su romance con la vida ha terminado, ahora que acaba de fallecer, pero su adiós cierra un ejemplo de longevidad, optimismo y propósito.
Con 12 hijos, 50 nietos, 72 bisnietos y 4 tataranietos, Lorenzo Torres Chávez finaliza este capítulo vital. Acababa de festejar sus 110 años con un pastel con las velitas mostrando la cifra.
Sin embargo, un par de años antes, N+ Guadalajara disfrutó el privilegio de charlar con Don Lorenzo, cuando tenía 108 años, pero con las fuerzas de una persona de 60.
No, yo vivo muy feliz con Dios todopoderoso, que Dios me siga dando mi vida, yo vivo feliz, yo no tengo problemas para vivir, nada. Yo no le tengo miedo a la muerte, va a llegar, la muerta va a llegar
Lorenzo Torres Chávez, quien vivió hasta los 110
Don Lorenzo es considerado como un 'superhombre centenario, ya que incluso, en el diccionario figura el término "supercentenario", que significa persona que tiene al menos 110 años de edad.
Originario de Jocotepec, pero avecinado en Zapopan, podía bajar y subir solo, hasta la azotea de su casa. Su sombrero también lo siguió hasta el final. Le iba al equipo de Chivas.
Pues que vivan bien porque ahorita los muchachos se echan a perder fácil, yo les aconsejo que cuiden su vida porque no hay otra, no hay otra, la otra es la eternidad
Lorenzo Torres Chávez, quien vivió hasta los 110
Jorge Ocegueda / N+
