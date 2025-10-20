Abejas Atacan a Usuarios de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan; Esto fue lo que Ocurrió

Abejas atacaron a usuarios de la Línea 3 del Tren Ligero en la estación Mercado del Mar, en Zapopan. Entre los lesionados hay menores.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan llegaron hasta la estación de la Línea 3 tras recibir varios reportes de un ataque de abejas sobre la avenida Juan Pablo II, al cruce con la calle Pino Suárez, en pleno centro de la ciudad.

¿Por qué las abejas atacaron a los usuarios de la Línea 3 del Tren Ligero?

De acuerdo con Juan Andrés Reynaga, comandante de Bomberos de Zapopan, las abejas no estaban en la estación del Tren Ligero, sino en un obelisco de aproximadamente 10 o 12 metros de altura.

Se pudieron poner agresivas porque probablemente una persona hizo un incendio en la base del obelisco, lo que las alteró y se pusieron agresivas con las personas Juan Andrés Reynaga, comandante de Bomberos de Zapopan

Además, de acuerdo con un hombre, presuntamente sí fue una persona quien generó el fuego y alteró a la colonia de abejas.

¿Cuántos lesionados hubo por el ataque de abejas en la Línea 3?

Fueron alrededor de 20 personas las que resultaron lesionadas. Algunas de ellas tuvieron que ser trasladadas por paramédicos a la Cruz Verde Norte y otras más, por sus medios, buscaron atención médica.

Aproximadamente como 40 piquetes [..] sí, ya me revisó la ambulancia, todo bien. Ahí estaba trabajando, aventé fuego, a lo mejor sí se alteraron por eso, pero no fue mi culpa… Carlos Alberto Fernández, afectado

Juan Andrés Reynaga, comandante de Bomberos de Zapopan, explicó que al momento había tres menores lesionados. Todos atendidos por el personal médico correspondiente. Los oficiales delimitaron la zona para evitar que más personas fueran atacadas y señalaron que esperarían a que cayera la noche para tratar de retirar la colonia de abejas del lugar, con la intención de reubicarlas y evitar otro incidente como el que ocurrió durante el domingo en la tarde.

Cabe mencionar que varios de los afectados salieron corriendo de la zona, dejando abandonados autos, mochilas y bicicletas. Es importante recordar que estos insectos no son agresivos; sin embargo, atacan al sentirse amenazados.

Javier Sandoval / N+

