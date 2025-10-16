Hombres Encapuchados Asaltan Casa de Empeño en Guadalajara y Golpean a Empleado

Dos hombres armados y encapuchados asaltaron una casa de empeño en la colonia San Rafael, en Guadalajara. Golpearon a un empleado y huyeron con dinero en efectivo.

¿Cómo cometieron el asalto en la casa de empeño?

De acuerdo con policías municipales, los delincuentes esperaron la llegada de uno de los empleados del negocio ubicado en el cruce de Federico Medrano y San Jacinto, y cuando éste abría la puerta, lo amagaron y lo obligaron a ingresar al interior del establecimiento.

Una vez dentro, bajo amenazas, lo forzaron a abrir la caja fuerte y sustrajeron una cantidad de dinero aún no determinada. Antes de escapar, golpearon a la víctima en la cabeza con la cacha de una pistola y posteriormente huyeron a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Paramédicos de la Cruz Verde atendieron al empleado lesionado en el lugar, sin que fuera necesario su traslado.

Es abordado por dos masculinos los cuales portaban cubrebocas y sudaderas tapándoles el rostro, los cuales estaban armados. Lo amagan y lo introducen al interior de este negocio, le exigen que abra la caja fuerte y se llevan el efectivo del lugar Comandante, Policía de Guadalajara

Hasta el momento se desconoce el monto del robo. La empresa realizará un arqueo para informar la cantidad exacta al Ministerio Público, quien ya integra la carpeta de investigación correspondiente.

Juan Pablo Ortega / N+

