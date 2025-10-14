Madres de Víctimas del Caso Yigal ‘N’, Exigen Fecha para Juicio Oral

Las madres de Estefanía y Edín, dos de las tres víctimas mortales de Yigal ‘N’, fueron al Supremo Tribunal de Justicia, exigieron que se activara el proceso judicial, con la intención de tener celeridad y que se cite a la próxima audiencia para juicio oral del señalado.

Hasta el día de hoy no tenemos respuesta para que nos den fecha para apertura de juicio oral. Llevamos dos años y medio solicitando, suplicando a las autoridades que tienen a cargo este expediente Amanda Aguirre, madre de Edín

El 17 de octubre se cumplirán cuatro años de este trágico episodio, en donde Yigal ‘N’ conducía a exceso de velocidad y arrebató la vida a Estefanía, Bryan y Edín.

De acuerdo a las madres de Estefanía y Edín, hoy, la nueva jueza que está conociendo el caso, Susana Betancourt, ha dado largas en el asunto, con el argumento de que está conociendo a fondo el expediente.

Por su parte, el Presidente del Supremo Tribunal, José Luis Álvarez, se encuentra fuera del país, por lo que fueron atendidos por su secretario particular, Ricardo Jiménez.

Les expusieron en privado sus consideraciones sobre el caso, al salir de este encuentro, dijeron quedar satisfechas, pero esperan respuesta a su demanda, es decir, que se desahogue el juicio.

Ya necesitamos cerrar ese capítulo triste y feo para poder vivir de otra manera, pero sí, necesitamos que Yigal sea sentenciado Giselle Aceves, madre de Estefanía

¿Dónde está Yigal ‘N’?

Yigal permanece preso en el complejo de Puente Grande, su defensa ha estado acudiendo a procedimientos diversos para postergar el proceso.

Amanda y Giselle esperan que a su regreso, José Luis Álvarez pueda promover este caso, dijeron que se van satisfechas, pero advierten que si no hay respuesta, volverán.

Rodolfo Guerrero / N+

