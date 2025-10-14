Pipa con Polietileno se Incendia tras Volcar en Avenida Lázaro Cárdenas y Chapala

Momentos de pánico se vivieron la madrugada de este martes luego de que una pipa cargada con polietileno procesado volcara sobre la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, a escasos metros del paso a desnivel con la Carretera a Chapala, en la colonia El Álamo de Tlaquepaque.

Noticia Relacionada: Pipa de Gas Cae en Registro de la CFE en Calles del Centro Histórico de la CDMX

El conductor perdió el control al incorporarse a la lateral

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control al incorporarse a la lateral con dirección a la carretera, cayendo sobre su costado y provocando que el termoplástico derivado del petróleo comenzara a fugarse. En cuestión de segundos, el vehículo pesado se envolvió en llamas que alcanzaron varios metros de altura, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Los llamados al 911 movilizaron de inmediato a policías, bomberos y paramédicos municipales, quienes cerraron totalmente la vialidad ante el riesgo de una posible explosión. Por fortuna, el operador logró salir por sus propios medios y resultó con lesiones leves.

Hasta las cinco de la mañana, los cuerpos de emergencia continuaban con las labores de enfriamiento mientras la circulación permanecía parcialmente cerrada en el sentido de Tonalá hacia Tlaquepaque, generando fuerte congestión vial durante las primeras horas del día.

Abraham Flores / N+

Historias Recomendadas: