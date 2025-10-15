Ataque de Abejas a Trabajadores de Limpieza en Panteón Antiguo de Matamoros

Un grupo de trabajadores de limpieza que se encontraban realizando labores de mantenimiento en el Panteón Antiguo, ubicado en la calle Independencia de Matamoros, fueron atacados por un enjambre de abejas.

El incidente requirió la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para controlar la situación. Sin embargo, es importante destacar que en este tipo de situaciones es recomendable contar con la asistencia de un apicultor para evitar riesgos.

Reportan Ataque de Abejas a Trabajadores en Panteón de Matamoros. Foto: Noticias_Tams

Qué Hacer en Caso de un Ataque de Abejas

De acuerdo con los especialistas, lo principal es mantener la calma y alejarse rápidamente del área donde se encuentren las abejas, ya que los movimientos bruscos o intentos por espantarlas pueden provocar que el enjambre se torne más agresivo.

Se recomienda correr en línea recta, cubriéndose el rostro con la camisa o con las manos, evitando golpear a los insectos. No se debe buscar refugio en el agua, ya que las abejas suelen esperar a que la persona salga a la superficie. Lo ideal es entrar a un lugar cerrado, como una casa o un vehículo, y asegurarse de cerrar puertas y ventanas.

Qué Hacer Ante la Picadura de Abejas

En caso de haber recibido múltiples picaduras, las autoridades piden buscar atención médica inmediata, sobre todo si se presentan síntomas como dificultad para respirar, hinchazón excesiva, mareos o desmayos, ya que podrían indicar una reacción alérgica severa.

Asimismo, se recomienda no intentar retirar los panales o enjambres por cuenta propia. Lo más seguro es reportar su presencia al número de emergencias 9-1-1 o a Protección Civil, para que personal capacitado se encargue del retiro controlado.

Las autoridades recordaron que las abejas son especies esenciales para el ecosistema, por lo que su control debe realizarse con precaución, priorizando la seguridad de las personas y la conservación de estos insectos.

