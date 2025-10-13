¿Cuándo Inicia la Campaña de Vacunación Invernal 2025 en Tamaulipas? Estas Vacunas Aplicarán

Para evitar un aumento en los casos de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, es importante vacunarse contra distintas enfermedades.

Este lunes 13 de octubre de 2025 arrancó en Tamaulipas la campaña de vacunación de la temporada invernal 2025-2026.

Noticia Relacionada: Desbordamiento de Río Pánuco: Activan Albergues en Tamaulipas

La campaña está dirigida a todas las edades, con especial atención a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con diabetes, hipertensión, obesidad, asma u otras enfermedades crónicas, así como al personal de salud.

Vacunación Invernal 2025 en Tamaulipas: ¿Qué Vacunas Aplicarán?

A partir de este día, los interesados pueden acudir a su centro de salud más cercano para recibir la vacuna y protegerse contra los problemas respiratorios comunes en invierno, como influenza, covid-19 y neumococo.

Las vacunas son completamente gratuitas y pueden aplicarse en jurisdicciones sanitarias, módulos de salud, IMSS, ISSSTE de los distintos municipios de Tamaulipas.

Hombre es Atacado con un Machete en Matamoros

Historias Recomendadas: