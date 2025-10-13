SpaceX Realiza Nueva Prueba de Lanzamiento en Texas: ¿Qué Pasó?
Este lunes, SpaceX puso a prueba por onceava vez su cohete Starship en Texas. Así se vivió el lanzamiento.
La tarde de este lunes 13 de octubre de 2025, la empresa aeroespacial SpaceX realizó la onceava prueba de lanzamiento de Starship en Texas.
Fue a las 6:15 horas de la tarde cuando despegó. De acuerdo con los primeros reportes, el propulsor 'Superheavy' habría explotado durante la prueba.
Cientos de aficionados se reunieron en las costas de la playa Bagdad para presencia el espectáculo y habitantes de Matamoros, Tamaulipas, reportaron temblores en varios sectores de la ciudad debido al lanzamiento.
Así Fue la Décima Prueba de Lanzamiento de Starship en Texas
El pasado martes 26 de agosto de 2025, la empresa aeroespacial SpaceX finalmente realizó la décima prueba de lanzamiento de su cohete 'Starship' en Texas, después de haber sido pospuesto en dos ocasiones anteriores.
Watch Starship's tenth flight test → https://t.co/UIwbeGoo2B https://t.co/BFrpQPQFUw— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025
Por su parte, la asociación civil Conibio Global informó a través de sus redes sociales que cancelaron su activación 'Operación Golfo de México'.
Elías Ibarra Rodríguez, presidente de la asociación, indicó que, aparentemente, la empresa aeroespacial habría cancelado las pruebas de vuelo anteriores a causa de sus manifestaciones pacíficas, ya que, a pesar de encontrarse en aguas mexicanas, los activistas permanecían en zona de riesgo.
