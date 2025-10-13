SpaceX Realiza Nueva Prueba de Lanzamiento en Texas: ¿Qué Pasó?

La tarde de este lunes 13 de octubre de 2025, la empresa aeroespacial SpaceX realizó la onceava prueba de lanzamiento de Starship en Texas.

Fue a las 6:15 horas de la tarde cuando despegó. De acuerdo con los primeros reportes, el propulsor 'Superheavy' habría explotado durante la prueba.

El propulsor habría explotado antes de caer al agua. Foto: N+

Cientos de aficionados se reunieron en las costas de la playa Bagdad para presencia el espectáculo y habitantes de Matamoros, Tamaulipas, reportaron temblores en varios sectores de la ciudad debido al lanzamiento.

Así Fue la Décima Prueba de Lanzamiento de Starship en Texas

El pasado martes 26 de agosto de 2025, la empresa aeroespacial SpaceX finalmente realizó la décima prueba de lanzamiento de su cohete 'Starship' en Texas, después de haber sido pospuesto en dos ocasiones anteriores.

Por su parte, la asociación civil Conibio Global informó a través de sus redes sociales que cancelaron su activación 'Operación Golfo de México'.

Ambientalistas Protestan en Playa de Matamoros por Lanzamiento de SpaceX

Elías Ibarra Rodríguez, presidente de la asociación, indicó que, aparentemente, la empresa aeroespacial habría cancelado las pruebas de vuelo anteriores a causa de sus manifestaciones pacíficas, ya que, a pesar de encontrarse en aguas mexicanas, los activistas permanecían en zona de riesgo.

