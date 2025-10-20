Niño Cae de Altura de 4 Metros en Casa de La Tuzanía en Zapopan; Sus Amigos se Alarmaron

El niño de 7 años se encontraba completamente solo al momento de la caída que lo mantiene debatiéndose entre la vida y la muerte.

Al parecer, cayó de una altura aproximada de cuatro metros. Unos amiguitos del menor se alarmaron al escuchar el estruendo.

Que había un niño caído de aproximadamente 4 metros. Cuando llegamos al lugar, encontramos a un niño de 7 años boca abajo Juan de la Rosa, paramédico de la Cruz Verde.

El accidente ocurrió sobre la calle de Los Pistaches, en el cruce con avenida de Las Palmeras, en la colonia La Tuzanía, en Zapopan. El menor fue trasladado de inmediato al Hospitalito.

¿Cuál es el estado de salud del menor que cayó en Zapopan?

Tiene una fractura deprimida en el cráneo, del lado izquierdo, en la región temporal. En el lugar estabilizamos su vía aérea para que pudiera respirar, le colocamos un acceso intravenoso para reponer lo que había sangrado el paciente y lo trasladamos al Hospitalito de Zapopan Juan de la Rosa, paramédico de la Cruz Verde

Las autoridades ya investigan por qué motivo el pequeño se encontraba solo al momento de la caída. Al parecer, sus padres estaban en sus áreas laborales.

