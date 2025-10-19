Mujer Reporta a su Hijo Como Desaparecido y Después lo Encuentra Muerto por Descarga Eléctrica

Una mujer interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco tras la presunta desaparición de su hijo, sin embargo, después lo encontró sin vida al fondo de una aljibe, y que se presume que murió electrocutado accidentalmente antes de caer.

Los hechos comenzaron cuando la madre, angustiada por haber perdido comunicación con su hijo Jonathan, de 31 años, interpuso la denuncia desde el 16 de octubre.

Sí, desde el jueves no supe nada de él. Se acercaron a mí para preguntarme unos datos, pero ya hice la denuncia, está la denuncia Madre de Jonathan

Gracias a una llamada, fue ella misma quien encontró a su hijo. Se trasladó desde Tlajomulco hasta al calle Paseo de los Ahuilotes, en la colonia Mesa de los Ocotes, en Zapopan, y al interior de una finca que cuidaba, estaba Jonathan.

Hasta el día de hoy me enteré que está aquí en este domicilio, está dentro de un aljibe. Yo me entero que está aquí porque yo le hablé a mi nuera, la esposa de mi hijo el grande, y ella me dice que lo encontraron donde él vivía, en el terreno, su celular en la tierra Madre de Jonathan

Jonathan habría sufrido una descarga eléctrica que le quitó la vida

La incertidumbre continuó presente en los familiares, ya que creían que Jonathan había sido víctima de algún crimen, pero el panorama se fue aclarando, y de forma preliminar se dio a conocer que el joven había sufrido una descarga eléctrica.

El hecho de la posibilidad de que Jonathan haya sufrido una descarga eléctrica se difundió debido a que se descubrieron unos cables cerca del aljibe, por lo que habría quedado inconsciente y cayó dentro ocasionando su muerte.

Finalmente, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron el rescate del cuerpo, el cual fue entregado a personal de peritos forenses para su traslado al anfiteatro de la ciudad, donde se le realizará la autopsia de ley.

