Hombre es Detenido por Presunto Acoso contra Niña de 11 Años en Guadalajara
N+
Una mujer denunció a un hombre por presunto abuso contra su nieta de 12 años en Guadalajara, por lo que el sujeto fue detenido por las autoridades
COMPARTE:
Un hombre de 61 años fue detenido después de que supuestamente acosó sexualmente de una adolescente de 12 en la Zona Centro de Guadalajara, luego de que la abuelita de la víctima denunciara los hechos.
Noticia relacionada: Hombre que Abusó de una Menor de 14 Años en Guadalajara es Vinculado a Proceso
Se tata de Enrique 'N', quien cometió el delito de acoso contra la joven en el cruce de Liceo y Hidalgo, en el Centro de Guadalajara.
Ministerio Público de Ciudad Niñez ordena la detención del hombre
Policías tapatíos actuaron de inmediato e informó de los hechos al Ministerio Público de Ciudad Niñez, el cual ordenó la puesta a disposición del detenido para continuar con las investigaciones correspondientes.
Una mujer de la tercera edad les hace el llamado, al acercarse les señala a un hombre de 61 años, la cual menciona hizo tocamientos a su nieta, una niña de 12 años, en su economía corporal
Comandante de la Policía de Guadalajara
Hasta el momento Enrique 'N' se encuentra en espera de ser o no vinculado a proceso.
Juan Pablo Ortega / N+
Historias recomendadas: