Presuntos Integrantes de Células Delictivas Incendian Vehículos en Teocaltiche

De nueva cuenta, la violencia orquestada por presuntas células delictivas se hizo presente en el municipio de Teocaltiche.

Noticia Relacionada: Localizan Vehículo 'Monstruo' en Teocaltiche, Jalisco; Fue Abandonado por Grupo Delictivo

Dos vehículos terminaron totalmente calcinados en Teocaltiche

Dos vehículos terminaron incendiados en distintos puntos de Teocaltiche, generando alarma entre los habitantes.

El primer siniestro se registró sobre la calle Juan Pablo II, al cruce con Orquídea, en la colonia El Puente, donde una camioneta pickup quedó completamente calcinada. A pesar de lo aparatoso del incendio, no se reportaron personas lesionadas.

¿Dónde fue el segundo incendio?

Minutos después, un segundo reporte movilizó a elementos de la Policía Estatal, quienes localizaron otro vehículo envuelto en llamas a mitad de la calle, en las inmediaciones de la colonia El Santuario.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, ambos incendios fueron atendidos de inmediato y no se contaba con evidencia suficiente para confirmar que hubieran sido provocados. Sin embargo, a través de redes sociales, habitantes de Teocaltiche aseguraron haber visto a sujetos encapuchados prender fuego a las unidades de manera intencional.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de realizar las investigaciones correspondientes y, en su caso, identificar y detener a los responsables.

Abraham Flores / N+

Historias Recomendadas: