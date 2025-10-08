Localizan Vehículo 'Monstruo' en Teocaltiche, Jalisco; Fue Abandonado por Grupo Delictivo

Nuevamente en Teocaltiche fue localizado y asegurado un vehículo tipo “Monstruo”, el cual había sido abandonado por integrantes de un grupo delictivo.

El hallazgo ocurrió en el camino hacia Rancho Los Barrenos, cerca de la delegación El Mirador, donde elementos de la Policía Regional de la Secretaría de Seguridad de Jalisco avistaron a varios sujetos descendiendo de la unidad. Al notar la presencia policial, comenzaron a correr para darse a la fuga.

Sus tripulantes huyeron al notar la presencia policial. Foto: Secretaría de Seguridad del Estado

Al aproximarse, los oficiales corroboraron que se trataba de una camioneta roja con blindaje artesanal, comúnmente conocida como “Monstruo”. Durante la inspección, localizaron en su interior un total de 51 cartuchos de arma de fuego: 46 calibre 5.56 x 45 y cinco más de diversos calibres, además de un cargador para fusil de asalto AK-47 y una caja con poncha llantas.

¿Qué se ha hecho tras la localización del vehículo en Teocaltiche?

El hallazgo fue notificado a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en Jalisco para las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho.

