Mujer Asesina a la Nueva Novia de su Expareja en Tlaquepaque y Balea a su Ex

En medio de un ataque de celos durante la madrugada de este miércoles 22 de octubre, una pareja fue agredida a balazos mientras dormía en su cama al interior de una vivienda en la colonia El Vergel, en Tlaquepaque.

Noticia relacionada: Hombre Dispara a Joven por un Ataque de Celos y Priva de la Libertad a su Exnovia en Guadalajara

De acuerdo con información entregada a la Comisaría Municipal de San Pedro Tlaquepaque, una mujer, identificada como la expareja del hombre agredido, llegó armada hasta el domicilio, en la calle Acueducto.

El hombre ya había reiniciado su vida amorosa con otra mujer, de aproximadamente 32 años, por lo que, inmersa en impotencia y celos, encaró a su expareja y comenzó una discusión que en pocos segundos escaló a una agresión a balazos.

¿Qué pasó tras la agresión a balazos contra una pareja en El Vergel?

Los gritos y las detonaciones con arma de fuego provocaron que vecinos reportaran a las autoridades el hecho, acudiendo al mismo tiempo policías y paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero.

A su llegada, corroboraron la tragedia: la nueva pareja sentimental del hombre estaba muerta, luego de haber recibido un impacto de bala en el pecho. Mientras que el varón agonizaba con un balazo que le atravesó el abdomen.

Aun así; entre su estado crítico de salud, el hombre alcanzó a mencionar a los uniformados que la causante de la agresión fue su expareja, con quien había terminado hace meses.

¿Qué pasó con la presunta responsable del ataque a balazos en El Vergel?

La mujer escapó del sitio y se sabe que se escondió entre los ductos pluviales ubicados frente a la vivienda donde ocurrió el ataque a balazos.

La doble agresión ya es investigada por autoridades estatales, indagatoria a la que se suma una segunda versión, la cual señala que el agresor sería también la expareja de la mujer asesinada, una hipótesis que hasta el corte de esta nota no fue confirmada.

Abraham Flores Maciel / N+

Historias recomendadas: