Policía de Guadalajara Muere Atropellado en su Día Libre por un Camión del Transporte Público

Un elemento de la Policía de Guadalajara se sumó a la lista de muertes por transporte público. El hecho ocurrió cuando estaba en su día libre.

¿Cómo sucedió el accidente donde murió un policía de Guadalajara?

El fatal accidente sucedió sobre la avenida De la Llave, en la colonia del mismo nombre, en San Pedro Tlaquepaque. Al parecer, el operador del camión intentó rebasar en sentido contrario y embistió al oficial; las llantas de la unidad le pasaron por la cabeza.

Tras el acontecimiento, el chofer de la ruta troncal 103 intentó escapar, pero fue detenido por policías motorizados.

Ante lo sucedido, la Comisaría de Guadalajara lamentó la pérdida del elemento, quien tenía dos años de servicio y se desempeñaba en la Policía de Proximidad, en la comunidad Americana–Santa Tere.

Miguel Zaragoza García / N+

