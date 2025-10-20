Recorridos Teatralizados Reviven las Leyendas de Guadalajara en el Panteón de Belén

Los lamentos de La Llorona se escuchan entre las tumbas del Panteón de Belén, pero no por motivos sobrenaturales, sino como parte de los recorridos teatralizados que se realizan los fines de semana en este histórico camposanto.

Desde hace tres años, el grupo Teatro Tradiciones Mexicanas ofrece esta experiencia que combina historia y dramatización para rescatar las leyendas más conocidas de Guadalajara.

La necesidad sale porque nos dimos cuenta que la ciudad de Guadalajara es una ciudad rica en leyendas, rica en historia y que no estaba tan explotado esta parte Juan Pablo Obledo Aguirre, director del grupo teatral

A diferencia de los recorridos turísticos tradicionales, esta propuesta busca que los visitantes conozcan las historias de los personajes que descansan en el panteón de una manera más vivencial. Mientras avanzan por los pasillos, los asistentes se encuentran con actores que interpretan a los protagonistas de las leyendas y relatan los motivos por los cuales su historia se convirtió en parte del imaginario tapatío.

Fue buscar los personajes, las historias de todas las leyendas que se encuentran. Encontrar más allá del mito y darle voz a todas estas personas que fallecieron, y cuyas historias han pasado de generación en generación Juan Pablo Obledo Aguirre, director del grupo teatral

Los recorridos están dirigidos a público de todas las edades. Quienes deseen asistir pueden consultar fechas, horarios y costos en la página de Facebook del Museo Panteón de Belén.

