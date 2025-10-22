Encuentran Muerto a Servidor Público del Ayuntamiento de Tlajomulco en su Casa

En la zona centro de Tlajomulco, fue localizado sin vida un trabajador del ayuntamiento al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Prolongación Mariano Escobedo.

Vecina encontró el cuerpo del servidor público

El hallazgo fue reportado por una vecina, quien alertó a las autoridades al notar que su vecino se encontraba tirado e inconsciente dentro de su vivienda.

Elementos de seguridad municipal acudieron al lugar y solicitaron apoyo de servicios médicos municipales, quienes confirmaron el fallecimiento del servidor público.

¿De qué murió el trabajador?

De manera preliminar, se informó que la muerte podría haber sido ocasionada por golpes, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la causa exacta del deceso.

¿Quién es el hombre fallecido?

La zona permanece acordonada mientras personal forense realiza las diligencias correspondientes. El fallecido fue identificado como Iván, de 37 años, quien laboraba como analista en el Ayuntamiento de Tlajomulco.

