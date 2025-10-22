Cierran Escuela en Tlaquepaque por 3 Casos de Sarampión en Alumnos

Un colegio privado que cuenta con primaria, secundaria y preparatoria, en Tlaquepaque, fue cerrado temporalmente debido al reporte de tres casos de sarampión confirmados.

Esta escuela está ubicada en los cruces de la calle Donato Guerra y Cruz Verde. La Secretaría de Salud dio a conocer que los alumnos no asistirán a las aulas por al menos 28 días.

Karina es una madre de familia que tiene una hija que cursa el quinto año de primaria, e indicó que la suspensión de clases ha sido una buena medida de salud, aunque es complicado por su trabajo.

Me parece bien, sin embargo, sí nos afecta a los papás porque tenemos que estar pendientes de ellos, digo, sí, la verdad está bien que tomen esa precaución. Ahorita se está complicando que no se pueden conectar, estar al pendiente de ellos, sí es complicado Karina, madre de familia

Los alumnos se contagiaron de sarampión al mismo tiempo

Los tres estudiantes se contagiaron de manera simultánea. Hasta ahora no hay otro caso sospechoso en este colegio, pero a nivel estatal van 17 posibles casos en estudio.

Se dio a conocer que personal de salud realiza un bloqueo vacunal en las colonias en donde viven los compañeros de clase contagiados y también alrededor de la escuela.

Suman 113 casos acumulados en Jalisco, la mayoría en Arandas, aunque en el Área Metropolitana de Guadalajara, suman tres casos en Guadalajara, uno en Tlaquepaque y uno en Zapopan.

El grupo más afectado por edad en Jalisco es de los cinco a los nueve años, aunque también se han presentado casos en adultos mayores.

Karina Fuerte / N+

