Falsos Elementos de Protección Civil Estafan a Empresarios Jaliscienses con Hasta 30 Mil Pesos

Ahora los extorsionadores se hacen pasar por elementos de Protección Civil; sus principales víctimas son: dueños de empresas o cualquier persona que cuenta con un negocio, local o tienda.

Ante este modus operandi, elementos de Protección Civil de Jalisco advierten que ellos no hacen llamadas a la ciudadanía y, muchos menos, mencionan el costo que generará algún trámite.

Una cosa muy importante: nosotros no hacemos llamadas para decirles que vamos a hacer una cita de inspección, ni mencionamos el costo que va a generar algún trámite que lleven con nosotros Alfonso Santoyo, Supervisión de Vigilancia y Asesoría de Protección Civil Jalisco

¿Cómo es el modus operandi de los extorsionadores?

Los extorsionadores solicitan altas cantidades dinero, las cuales exceden por mucho los costos reales. Algunas personas han caído en estas llamadas de extorsión telefónica, donde les solicitan depositar más de 10 mil pesos para evitar que su empresa o negocio sea clausurado.

Primero pidieron 10 y desgraciadamente mi jefe se los depositó. Después dijeron: ‘ya vamos para allá por lo del relleno sanitario, pero va el director y la chingada, ocupamos 30 porque hay que repartir’ Víctima del nuevo modus operandi de extorsión

Ante esto, Alfonso Santoyo enfatizó que Protección Civil no solicita anticipos, por lo cual, exhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar.

Invitamos a la ciudadanía a que no se deje engañar y que, ante cualquier duda, llamen a la Unidad Estatal para aclaraciones Alfonso Santoyo, Supervisión de Vigilancia y Asesoría de Protección Civil Jalisco

Para cualquier denuncia de extorsión, puede marcar a los teléfonos de la Fiscalía: 33 1410 6346 o 33 3662 2368.

Javier Sandoval / N+

