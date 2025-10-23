Localizan Otra Posible Fosa Clandestina en Fraccionamiento de Tlajomulco

Localizaron osamentas emplayadas en Tlajomulco; el hallazgo deja al descubierto lo que podría tratarse de una nueva fosa clandestina en este punto de Jalisco.

El área de inhumación ilegal está en el fraccionamiento Colinas del Roble. El primer cuerpo localizado fue dentro de una finca en obra negra el pasado 21 de septiembre, por el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros; este solicitó la intervención de la Fiscalía del Estado de Jalisco en el predio.

¿Cuántas osamentas han localizado en esta nueva fosa clandestina en Tlajomulco?

Mediante trabajos de búsqueda, por parte de las autoridades, este miércoles lograron encontrar dos osamentas más, de acuerdo con el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros

Acabamos de identificar que son dos cuerpos. El primero se puede apreciar que es una mujer, porque se le ve el cabello güero, largo. El segundo no se aprecia; la verdad, los dos están emplayados Integrante del colectivo de búsqueda

Gracias a la ayuda canina, lograron ubicar a estas víctimas, las cuales se encontraban enterradas a una profundidad de poco más de un metro y fuera de las fincas abandonadas.

Los trabajos con el apoyo de maquinaria continuarán en la zona. Mientras que, los integrantes del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, esperan que en los siguientes días se puedan desenterrar más restos humanos.

Javier Sandoval / N+

