Localizan Sin Vida a Niña de 4 años en Tlajomulco; Su Padrastro es el Principal Sospechoso

Una menor de cuatro años fue localizada sin vida dentro de una bolsa y en medio de un predio repleto de maleza, ubicado sobre las calles Jardín de los Amigos y de Las Amapolas, en Tlajomulco.

Noticia relacionada: Encuentran a Servidor Público de Tlajomulco Sin Vida; Fiscalía de Jalisco Investiga el Caso

El cuerpo de la menor tenía ocho días de evolución cadavérica y fue su propia madre quien interpuso la denuncia, localizando así el cadáver en la colonia Jardines de Verano.

¿Qué se sabe hasta el momento de la muerte de esta menor en Jalisco?

El padrastro es el principal sospechoso de la muerte de esta pequeñita de cuatro años; el sujeto ya fue detenido por agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Al momento se desconoce si la menor tenía huellas de violencia.

Más hechos de violencia en Tlajomulco

Por otra parte, también en Tlajomulco, dos hermanos fueron atacados a balazos cuando se encontraban afuera de una casa sobre las calles Mar del Norte y Mar Adriático, en la colonia Hacienda Santa Fe.

Las víctimas, de 27 y 30 años respectivamente, fueron llevados por sus propios medios a la Cruz Verde en avenida Concepción. El primero de ellos arribó sin signos vitales; segundos después lo declararon sin vida, mientras que el segundo es reportado delicado de salud. Presenta cuatro impactos de bala.

Miguel Zaragoza García / N+

Historias recomendadas: