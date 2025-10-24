La Selección Mexicana Femenil Sub-17 selló su pase a la siguiente ronda del Mundial de Marruecos 2025 tras vencer 1-0 a Camerún en un duelo disputado en el Campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI. Una vez más, Citlalli Reyes se vistió de heroína al marcar el tanto que le dio el triunfo al conjunto dirigido por Miguel Ángel Gamero, confirmando su gran momento en el torneo.

El gol de la victoria llegó nuevamente gracias a Reyes, quien volvió a brillar con su potente disparo. Ante Países Bajos había marcado con un tiro de larga distancia, esta vez lo hizo de tiro libre, repitiendo la fórmula para darle a México el triunfo y el pase a la siguiente fase.

Noticia relacionada: Sigue Aquí En Vivo las Últimas Noticias del Gran Premio de México 2025

Video: Marion Reimers Habla sobre la Diferencia entre el Futbol Femenil y Varonil

El conjunto nacional había llegado a este encuentro con la moral en alto tras derrotar 1-0 a Países Bajos en la segunda jornada, también con gol de Reyes, después de haber caído en su debut 2-0 ante Corea del Norte, actual campeona del mundo.

Con este resultado, México Femenil Sub-17 cerró la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo B con 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota. El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero mostró una evolución a lo largo del torneo.

Por su parte, Corea del Norte terminó como líder del grupo con 9 unidades, tras ganar sus tres partidos y confirmarse como una de las grandes favoritas al título. Con esta combinación de resultados, México aseguró su clasificación a la siguiente ronda, donde buscará seguir haciendo historia en el Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos.

¿Dónde puedes ver a la Selección Mexicana Femenil Sub-17?

Los duelos de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se transmiten en vivo a través de ViX, donde los aficionados podrán seguir el camino del Tricolor en su lucha por mantenerse entre las mejores del mundo.

Historias destacadas: