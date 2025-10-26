Más de 400 Mil Asistentes y Saldo Blanco en el Gran Premio de México, Reporta Gobierno CDMX

Este fin de semana del 24 al 16 de octubre, se llevó a cabo el Gran Premio de México 2025 en la capital del país. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, se registró una asistencia de más de 400 mil personas. Además, "el evento se desarrolló en completo orden y finalizó con saldo blanco, consolidándose nuevamente como una de las celebraciones deportivas más importantes del país", detalló la institución a través de un comunicado.

Para el Gran Premio de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó 3 mil 900 policías, los cuales fueron apoyados de 427 vehículos oficiales, un autobús, 120 motopatrullas, nueve grúas, dos drones, cuatro ambulancias y dos helicópteros Cóndor, informó el Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, "al interior se desplegaron mil 800 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial por día, apoyados de la Unidad Canina".

Se registró una riña en las pruebas de clasificación del Gran Premio de México

Pese a que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó saldo blanco, se registró al menos una riña durante el fin de semana del GP de México. El pasado sábado 25 de octubre, durante la prueba de clasificación, asistentes al Autódromo Hermanos Rodríguez llegaron a los golpes y tuvieron que ser controlados por elementos de la Policía Bancaria e Industrial.

'Checo' Pérez no estuvo presente en el GP de México

El piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, no estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México 2025. Sin embargo, el tapatío volverá a correr en su país natal en 2026, pues desde hace semanas se hizo oficial su regreso a la Fórmula 1 con el nuevo equipo de Cadillac, el cual debutará en la máxima categoría del automovilismo, el próximo año.

Pese a su ausencia, la afición le mandó mensajes de apoyo y cariño al piloto mexicano, pues llevaron carteles y pancartas con el rostro de 'Checo'.

