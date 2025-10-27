Comienza Segunda Fase Para Venta de Boletos del Mundial; ¿Hasta Cuándo Puedes Inscribirte?

Este lunes 27 de octubre comenzó la segunda fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26™. El máximo organismo del futbol internacional liberará un millón de entradas para la justa mundialista, esto luego de anunciar que el sorteo preferente de las tarjetas bancarias del patrocinador oficial del Mundial, registró una enorme demanda.

La FIFA informó, a través de un comunicado, que los aficionados que deseen participar en esta segunda fase de venta de boletos, deberán registrarse con su FIFA ID, independientemente de si se registraron para el primer sorteo. Además, se detalló que "esta fase está disponible para todos los aficionados y ofrece un periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión".

Noticia relacionada: FIFA Responde a Trump: Seguridad del Mundial es Responsabilidad de los Gobiernos Locales

Cuando concluya el periodo de inscripción, los aficionados que vivan en los países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) que se hayan registrado, participarán en un sorteo aleatorio para acceder al periodo de exclusividad para residentes a partir del 12 de noviembre.

¿Hasta cuándo puedes registrarte en la segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026?

El plazo para inscribirse en el sorteo anticipado estará abierto hasta el 31 de octubre a las 9:00 horas (tiempo del centro de México). Los países sede tendrán preferencia, pues los que resulten seleccionados durante este periodo de exclusividad, "podrán adquirir boletos para un partido individual que se dispute en su país de residencia", detalla el comunicado de la FIFA.

Video: ¿Cuántos Aficionados Mexicanos Estarán en los Estadios del Mundial 2026?

Una vez que finalice ese periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión, el resto de los aficionados locales y extranjeros que se hayan inscrito en el sorteo anticipado, "participarán en uno aleatorio por la posibilidad de obtener de nuevo un horario a partir del 17 de noviembre".

Noticias recomendadas:

DB